La moda "green" di OVS: il nylon recuperato in mare diventa una capsule collection

La moda è sempre più "green". L'ultimo esempio? Quello di OVS, che per l'estate 2019 supporta l’iniziativa 'Healthy Seas' per il recupero delle reti da pesca dai fondali marini degli oceani e lancia la capsule beachwear 'Ocean Care' dedicata all’uomo e al bambino e realizzata in filo rigenerato ECONYL®. "Comprendere, conoscere, essere consapevoli" è l'impegno del brand di abbigliamento verso i suoi clienti, che, nel 2016, ha lanciato il programma '#wecare' ("ci interessa, ci sta a cuore") all'insegna delle azioni di sostenibilità.

Attraverso un innovativo percorso di rigenerazione, il nylon delle reti recuperate, insieme ad altri materiali di nylon dismessi, è stato ritrasformato in filo ECONYL® e ha dato vita a questa capsule: per l'Uomo costumi colorati in forme classiche, per il Bambino tinte vibranti su motivi color block, coralli in movimento e creature dei fondali marini per piccoli esploratori acquatici. Il mare, visto con lo sguardo di un bambino, è un luogo magico e misterioso, popolato di forme di vita ora buffe, ora spaventose, ma sempre coloratissime.

"Il programma #wecare di OVS tocca tutte le dimensioni aziendali della sostenibilità – dice Simone Colombo, Head of Corporate Sustainability - Questo significa, per OVS, prendersi cura del futuro del nostro pianeta e delle giovani generazioni, ricercando le migliori soluzioni per contribuire allo sviluppo di un’economica circolare nella moda, attraverso la consapevolezza che moda democratica oggi significa soprattutto moda eco-sostenibile per tutti".