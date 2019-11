Moda sempre più green, OVS lancia una collezione eco-sostenibile bambino per WWF

La moda è sempre più 'green'. Merito di OVS, che a partire da giovedì 14 novembre, lancia una limited edition bambino realizzata per WWF. Acquistando i capi, disponibili nei negozi e online, si contribuisce al “Progetto Natura d’Italia” per la protezione dell’orso bruno marsicano che è a rischio di estinzione. L’obiettivo comune è proteggere la natura e la biodiversità e proseguire il percorso avviato con il programma #wecare verso una moda circolare e più sostenibile.

Tutti i capi della collezione sono stati realizzati, seguendo rigorosi criteri ambientali e sociali, con materiali ecologici costituiti da un minimo di 95% di cotone biologico certificato. I jersey e la felpa utilizzati sono morbidi, caldi e confortevoli, in cotone organico, così come le stampe ad acqua, i colori, le applicazioni e i ricami. Accessori e zip derivano da materiale riciclato. Le grafiche sono ispirate alle specie minacciate - i pinguini, l’orso polare, il panda, icona tradizionale di WWF – con una palette dalle cromie delicate, declinata sui toni pastello, latte, rosa e grigio melange per la bambina e latte, grigio e azzurro melange per il bambino.

Una parte del ricavato della vendita della collezione contribuirà a sostenere il “Progetto Natura d’Italia” per la tutela dell’orso bruno marsicano. L’Orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) è una sottospecie di orso bruno unica al mondo, che vive solo in Italia. Purtroppo questa popolazione conta oggi solamente poco più di 50 esemplari, è considerata “in pericolo critico” dalla IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) e rischia seriamente l’estinzione.

L’iniziativa è parte di una partnership più ampia che unisce OVS e WWF nella realizzazione del progetto educativo Kids Creative Lab dedicato ai bambini delle scuole primarie d’Italia e ideato da OVS nel 2012. La settima edizione intitolata “C’è di mezzo il mare”, lanciata a giugno, rinnova l’impegno del brand per l’ambiente e punta a sensibilizzare i più giovani insegnando loro a conoscere e contrastare, con fantasia e creatività, l’inquinamento dovuto alla dispersione di plastica in natura.