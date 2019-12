A dicembre niente palestra: i motivi (e le scuse) che mettono in pausa lo sport

Il clima natalizio con lo sport proprio non va d’accordo. Le abitudini alimentari che in questo periodo subiscono continue deroghe in favore di torroni, pandori, panettoni, cene infinite e brindisi benaugurali non sembrano proprio fare da sprone a un incremento dell’attività fisica che, paradossalmente, in questo periodo subisce un’evidente battuta d’arresto.

Quasi 7 italiani su 10 (71%), infatti, a dicembre rinunciano alla palestra e ammettono di voler smaltire gli eccessi a partire da gennaio: a dirlo è uno studio dell’associazione NutriMente promosso da GetFIT in occasione della pubblicazione del libro ‘50 scuse per non andare in palestra’ distribuito gratuitamente ai soci, condotto con metodologia WOA (Web Opinion Analisys) su circa 2000 persone – uomini e donne tra i 18 e i 40 anni – attraverso un monitoraggio online sui principali social network, forum e community. Approfondendo il rapporto tra gli italiani e l’attività fisica in palestra si è così arrivati a sondare i motivi che inducono gli italiani a rimandare l’attività fisica.

Le scuse più gettonate per non andare in palestra

Così come ha ammesso di interrompere l’attività fisica in palestra, allo stesso modo la maggioranza degli intervistati ha spiegato che eventuali chili di troppo accumulati saranno un problema da affrontare dopo l’Epifania (17%), altri si propongono di mangiare con moderazione, mentre i più costanti e lungimiranti, seppur in minoranza (29%), continueranno a svolgere attività fisica in palestra sia prima sia durante le Feste.

Ma quali sono le principali giustificazioni che nel corso dell’intero anno portano a non andare in palestra? Il libro “50 scuse per non andare in palestra” passa in rassegna le dieci più gettonate.

1- Non ho abbastanza tempo - 73%

2- Sono troppo stanco - 69%

3- La palestra costa troppo - 65%

4- La palestra mi annoia - 60%

5- Non voglio lasciare solo in casa il mio animale da compagnia - 59%

6- Fa troppo freddo/caldo per uscire di casa e andare in palestra - 50%

7- Ho troppa fame per andare in palestra subito dopo il lavoro - 45%

8- Non voglio avere il peso del borsone tutto il giorno - 43%

9- Svolgo già altre attività fisiche - 39%

10- Mi sento troppo fuori forma per allenarmi - 36%