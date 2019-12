Pantone 2020, Classic Blue è il colore dell'anno

Nome in codice: PANTONE 19-4052 Classic Blue. Sarà questo il colore del 2020 secondo Pantone, l'azienda statunitense specializzata in classificazione e catalogazione del colore, che per il prossimo anno ha eletto il Classic Blue a tinta feticcio per il mondo della moda, del design e del beauty. Vera autorità in fatto di colori di tendenza, Pantone ha scelto per il 2020 un blue elegante, non troppo eccentrico, che prende il posto del più vivace Living Coral scelto nel 2019.

"Si tratta di una tonalità di blu elegante nella sua semplicità - fanno sapere dall'azienda statunitense - E' suggestiva, come il cielo al crepuscolo, stimola la riflessione ed evidenzia il desiderio di una base affidabile e stabile mentre attraversiamo la soglia in una nuova era. Classic Blue dona un senso di pace e tranquillità allo spirito umano, offrendo rifugio. Aiuta inoltre la concentrazione. E' un tono che favorisce la resilienza".

Pantone 2020, perché Classic Blue è il colore dell'anno

Versatil e universale, Classic Blue è una tonalità di blu con un sottofondo indaco, un inno alla raffinatezza che sembra controbilanciare il mondo in cui viviamo. "Viviamo in un'epoca che richiede fede e fiducia - spiega Laurie Pressman, direttore esecutivo di Pantone - e Classic Blue esprime entrambe. Il colore è una base solida sulla quale possiamo sempre contare. Intriso di profonda risonanza, è come una base di ancoraggio. Classic Blue è un blu che evoca i colori del cielo della sera e che ci incoraggia a guardare oltre l'ovvio e ad espandere il nostro pensiero".