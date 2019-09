Oroscopo Paolo Fox, la classifica della settimana dal 30 settembre al 6 ottobre 2019

Torna l'imperdibile appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox. L'astrologo più famoso della tv, ha stilato la classifica dei segni più fortunati per il settimanale 'Di Più'. Vediamo quante stelle sono state attribuite ai 12 segni zodiacali prima di passare a tutte le previsioni per la settimana dal 30 settembre al 6 ottobre. Per chi, invece, voglia consultare l'oroscopo di Paolo Fox 2019 relativo a tutto l'anno, qui troverà tutte le informazioni sul proprio segno.

5 stelle per i segni dei Gemelli, Leone, Sagittario

4 Stelle per Ariete, Cancro, Vergine, Scorpione, Capricorno

3 Stelle per Toro, Bilancia, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox settimana 30 settembre - 6 ottobre: Gemelli

In amore potrai contare su una bella sorpresa. Venere è favorevole e spinge ad ottenere di più. Sul lavoro ad attendervi ci sarà una bella soddisfazione. Se dovete fare richieste importanti approfittare dei prossimi giorni. Ottimo inizio di settimana. Attenzione invece ai giorni di giovedì e venerdì.

Oroscopo Paolo Fox settimana 30 settembre - 6 ottobre: Leone

È il momento di fare chiarezza in amore. Venere è dalla vostra parte. Chi ha messo fine ad una storia potrebbe presto vivere una nuova emozione. Avrete occasioni da cogliere per emergere nel lavoro. Con Giove favorevole potrete dimostrare la vostra forza. Le stelle migliori sono quelle di giovedì e venerdì.

Oroscopo Paolo Fox settimana 30 settembre - 6 ottobre: Sagittario

In amore state vivendo un periodo di preparazione per i prossimi mesi. Nuove emozioni e perché no anche il desiderio si rinnova. Momento intenso anche per il lavoro, vi sarà data la possibilità di dar vita a nuovi ed interessanti progetti. Giovedì e venerdì giornate positive.

Oroscopo Paolo Fox settimana 30 settembre - 6 ottobre: Ariete

Date più spazio all'amore soprattutto dopo i problemi legati alla lontananza. Fine settimana non al massimo, ma la prossima settimana sarà ricca di passione. Nel lavoro si prevedono soddisfazioni. Chi deve accordarsi per qualcosa di speciale non dovrà tirarsi indietro. Buone giornate quelle di giovedì e venerdì.

Oroscopo Paolo Fox settimana 30 settembre - 6 ottobre: Cancro

Dovete recuperare la fiducia negli altri. Tenete a bada la lingua e le parole che potrebbero offendere il partner. Attenzione alla giornata di domenica. Nel lavoro c'è la possibilità di fare qualcosa di importante, ma sarà necessario mantenere la calma interiore. Inizio di settimana positivo.

Oroscopo Paolo Fox settimana 30 settembre - 6 ottobre: Vergine

Venere passionale per chi è single e per chi vuole ufficializzare una relazione. Il vostro è un cielo importante e fortunato per chi decide di vivere un amore senza freni. Settimana importante per il lavoro e lo studio, avrete la possibilità di far valere le vostre capacità. Sabato e domenica sono le giornate migliori per dar spazio alle vostre idee geniali.

Oroscopo Paolo Fox settimana 30 settembre - 6 ottobre: Scorpione

Nuovi incontri in amore, preparatevi perché la settimana sarà davvero interessante per voi grazie a Venere che tornerà nel vostro segno. Nel lavoro avvertite il desiderio di cambiamento. Mantenete la calma e cercate di non innervosirvi. Sabato la giornata migliore.

Oroscopo Paolo Fox settimana 30 settembre - 6 ottobre: Capricorno

Via libera all'amore. Fine settimana interessante per i single. Attenzione ai ritorni di fiamma, meglio evitare. Periodo positivo per nuovi progetti lavorativi soprattutto se riguardano la vostra creatività. Sabato giornata positiva.

Oroscopo Paolo Fox settimana 30 settembre - 6 ottobre: Toro

In amore avete bisogno di mettere in chiaro qualche discorso che non funziona. Attenzione a venerdì. Non mancano soddisfazioni nel lavoro anche se questa che sta per iniziare sarà una settimana con il freno a mano tirato. No ai rischi.

Oroscopo Paolo Fox settimana 30 settembre - 6 ottobre: Bilancia

Cercate di dedicare più tempo alle relazioni, quelle importanti. Bisogna dare il giusto peso ai sentimenti. Nel lavoro siete in attesa di novità che non arriveranno subito. State ancora riflettendo sulle scelte da fare. Cercate di mantenere tutto sotto controllo, anche le spese.

Oroscopo Paolo Fox settimana 30 settembre - 6 ottobre: Acquario

Venere vi è favorevole. Il cielo sembra volervi favorire in nuovi incontri. È tempo di ridiscutere le storie poco chiare. Buone opportunità nel lavoro, pensate positivo, ma cercate di non affaticarvi. Situazione tuttosommato tranquilla.

Oroscopo Paolo Fox settimana 30 settembre - 6 ottobre: Pesci

In amore non siate frettolosi, non giudicate da subito le persone che incontrate. Date tempo alle storie affinché si sviluppino. Rivincite nel lavoro soprattutto contro chi vi ha ostacolato, avete una gran voglia di combattere. Cercate di non correre rischi nelle giornate di giovedì e venerdì.