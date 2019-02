Patty Pravo, tutti i vestiti indossati ai Festival di Sanremo

Sanremo 2019: con il brano ‘Un po’ come la vita’ cantato in coppia con Briga, Patty Pravo sale sul palco del Festival per la decima volta.

Benché non si sia mai classificata oltre il quinto posto, per la carriera della cantante veneziana - al secolo Nicoletta Strambelli, 71 anni - la kermesse musicale ha costituito un’importante vetrina attraverso cui esprimere talento ma anche una forte personalità, capace di catalizzare su di sé l’attenzione di un pubblico che adesso la ritrova sullo stesso palco a 49 anni dal debutto avvenuto nel 1970 accanto a Little Tony con cui interpretò il brano ‘La spada nel cuore’.

Dal 1970 a oggi, passando per quel nude look del 2009 che svelò il seno nudo attraverso un top trasparente, di seguito una rassegna degli abiti di Patty Pravo indossati nel corso delle passate edizioni del Festival di Sanremo.

Sanremo 1970, ‘La spada nel cuore’ (quinto posto)

