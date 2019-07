OVS lancia il personal shopper online: come creare il tuo look con l'aiuto di un esperto

Un'esperienza di shopping online, da vivere comodamente seduti sul divano di casa, ed arricchita dall'aiuto di un vero e proprio personal shopper? Da oggi è possibile. Ovs, marchio italiano leader del fashion retail, introduce 'Digital Personal Shopper', un servizio innovativo, su misura, con il quale intende essere ancor più vicino ai suoi clienti, riducendo ulteriormente il confine tra online e offline.

Il 'Digital Personal Shopper', riservato per ora solo alle donne, segue le clienti dalla selezione online dei capi alla prova in negozio su appuntamento. Un team di fashion stylist con lunga esperienza nel mondo della moda e nelle redazioni dei più prestigiosi magazine, ognuno con il suo particolare “touch”, propone ogni mese una selezione speciale di capi OVS, in linea con le tendenze del momento.

Come funziona il personal shopper digitale di OVS

Collegandosi al sito ovs.it le clienti possono scegliere online i propri outfit preferiti tra quelli proposti dagli stylist o all’interno della collezione presente sull’e-shop, aggiungendoli a una wishlist personale. Sarà quindi possibile prenotare un appuntamento nel negozio prescelto per provare i capi selezionati, seguite da un personal assistant. Il servizio sarà disponibile in una selezione di negozi la cui lista è disponibile sul sito ovs.it.

Le clienti saranno invitate a creare un profilo personale definendo le loro preferenze in termini di stile, linee, colori, occasioni d’uso e potranno ricevere suggerimenti e consigli del team di fashion stylist OVS.

“Il nostro obiettivo è quello di creare una relazione con il cliente sempre più stretta per poter soddisfare le sue esigenze in modo personalizzato - afferma Monica Gagliardi, Direttore Marketing & E-commerce OVS - indipendentemente che questo avvenga in un ambiente fisico o virtuale. Con il “Digital Personal Shopper” offriremo un servizio esclusivo, una nuova modalità di acquisto che ottimizza l’esperienza di shopping delle nostre clienti e la valorizza grazie al supporto di un team di fashion stylist di provata esperienza”.