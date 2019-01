“La pillola anticoncezionale può essere presa tutti i giorni del mese”

Nuove linee guida in materia di pillola anticoncezionale sono state stabilite dalla Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare (Fsrh) del Royal College of Obstetricians and Gynaecologists inglese, secondo cui il farmaco può essere assunto tutti i giorni del mese e la pausa che di solito si osserva per 7 giorni fra un ciclo e l'altro non è necessaria.

Come riporta l'Independent, gli esperti hanno stabilito che la pratica dell'intervallo, introdotta nella speranza che la Chiesa cattolica accettasse una qualche forma di contraccezione, sia del tutto inutile, e, anzi, questi consigli così aggiornati potranno aiutare maggiormente a prevenire gravidanze indesiderate.

Pillola anticoncezionale ogni giorno: perché la pausa sarebbe inutile

John Guillebaud, professore emerito di pianificazione familiare e salute riproduttiva, ha ricordato che "fu il ginecologo cattolico John Rock, fra gli inventori della pillola anticoncezionale, a ideare la pausa, perché sperava che il Papa la accettasse e la rendesse accettabile agli occhi dei credenti”.

“Rock pensò che se avesse imitato il ciclo naturale, il Papa l'avrebbe avallata”, ha argomentato ancora: “Quando la sua campagna fallì, abbandonò la religione, essendosi impegnato per tutta la sua vita a questo scopo e non avendolo raggiunto”.

Insomma – ha evidenziato Guillebaud – “potrebbe essere che per 60 anni si sia assunta la pillola in modo sub-ottimale per motivi religiosi".

Ora nel Regno Unito ci si aspetta che la prescrizione della pillola per 365 giorni l'anno diventi la modalità più diffusa, anche se si dovranno modificare le scatole: attualmente la pillola combinata è ancora comunemente confezionata in blister da 21 compresse.