Buon compleanno George! I dolci sorrisi (sdentati) nelle foto di mamma Kate

Buon compleanno al principino George! Oggi il primogenito di William e di Kate Middleton compie 6 anni e per condividere con i follower la felicità di questo giorno, la famiglia reale inglese ha condiviso su Instagram tre immagini inedite del biondissimo erede, terzo in linea di successione al trono britannico.

Mentre ride a crepapelle sul prato con un dentino mancante, nel momento in cui osserva l’obiettivo della macchina fotografica e, ancora, più serioso in maglietta verde e pantaloncini a righe bianche e blu: queste le tre scene che vedono protagonista il piccolo festeggiato nella serie di foto scattate dalla duchessa di Cambridge, due nel giardino della loro casa di Kensington Palace e un’altra nel corso di una vacanza.

Il principe George compie 6 anni: i festeggiamento ai Caraibi

Anche quest’anno il compleanno del principino diventa l’occasione perche tutta la famiglia reale si conceda una bella vacanza lontana dalla routine di palazzo. Secondo il Sun, infatti, il principe William e la moglie Kate insieme ai tre figli George, Charlotte e Louis sarebbero già sbarcati ai Caraibi, precisamente a Mustique, l’isoletta privata delle Piccole Antille, nell’arcipelago St. Vincent e Grenadine, per una decina di giorni di relax, lontani dal caos di Londra e al riparo dai paparazzi.

Già meta di vacanza per vip come Hugh Grant a Pierce Brosnan, Mustique è caratterizzata da una no-fly zone che la rende una località blindata, così da permettere a chiunque possa permettersi un soggiorno in questa splendida località di godere dell’incanto del luogo nella più totale privacy. Una location decisamente perfetta per festeggiare il compleanno dell’ometto di casa Windsor, dolcissimo 6enne dal sorriso irresistibile.