Il (futuro) re è calvo! William si arrende alla ‘pelata’ e si rasa a zero

- “Kate, basta io lo faccio. Non posso più vedermi così, con questa specie di batuffolo in testa”.

- “Mmm… In effetti….”

- “Ok, allora mi raso a zero… Tanto con tutto il clamore per Harry e Meghan che si sposano, il terzo figlio in arrivo, la nonna sempre al centro della scena… Mica si accorgono se do un taglio netto a ‘sti quattro capelli, no?”

Più o meno ce lo immaginiamo così il dialogo tra coniugi che ha preceduto il momento in cui il principe William ha deciso di rasarsi completamente la testa, arrendendosi al destino governato dalla calvizie precoce e ignaro che il giorno dopo non si sarebbe parlato di altro.

Perché questo è successo: oggi, sulla stampa inglese prima e su quella mondiale poi, è tutto un combo di foto tra il prima e il dopo della regale testa, tra la bionda chioma di un promettente 15enne e la versione british del tricotico spelacchio che ora si è consegnata all’omologazione, all’immagine di un comune, rassicurante, padre di famiglia, magari - chissà - pure con la panzetta.

“God shave the king” è il titolo che gli ha dedicato il Daily Mirror, perfida storpiatura dell'inno nazionale che ha trasformato quel “Dio salvi il re” nel beffardo “Dio rapi il re”, e pure il Sun ha dedicato un’intera pagina alla ‘svolta’ di William che, a 35 anni, si è ritrovato così, come una star ‘qualunque’ che fa notizia per un look imposto dalla dura legge della genetica.

Magari: “Dai, ché stai bene” lo avrà rassicurato Kate accarezzandogli la testa levigata, la stessa che un giorno reggerà una corona. E che corona... Quella, con o senza capelli, tocca portarla. E sopportarla.