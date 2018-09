Chiara Ferragni in lacrime: il dolce video che commuove la neosposa

Gioia, divertimento, musica e risate non sono stati gli unici ingredienti che hanno contribuito a rendere favoloso il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez.

Momenti di autentica commozione sono stati palpabili durante la cerimonia che ha unito in matrimonio l’influencer e il rapper, soprattutto quando lui ha rivolto all’adorata compagna un discorso toccante, un’autentica dichiarazione d’amore eterno.

“Questa è la mia promessa, non servono altre parole”, ha scritto Fedez in calce al video che su Instagram ha riproposto il suo pensiero, lo stesso che a distanza di qualche ora dalla prima lettura, ha fatto commuovere ancora la neosposa.

Chiara Ferragni in lacrime per il dolce video

Anche la giornata di ieri successiva alle nozze è stata debitamente documentata sui social dai suoi protagonisti.

Brindisi di auguri con gli amici di sempre e bagni in piscina hanno animato la loro straordinaria prima domenica di settembre, segnata però anche dalla commozione di Chiara Ferragni, ripresa dal marito mentre coccola il piccolo Leo e piange rivedendo Fedez che pronuncia quelle dolcissime parole.

“Io non posso garantirti che sarò sempre in orario, ma ti prometto che anche se in ritardo ci sarò per sempre” , le ha giurato il marito nel loro giorno: parole che, riascoltate, hanno scatenato le lacrime di una ancora emozionatissima Chiara.

(Video tratto della Storie Instagram di Fedez)