I messaggi in codice della regina Elisabetta: “Con la sua borsa comunica con lo staff”

Alla regina Elisabetta II non servono molte parole per comunicare con il suo staff.

Alla longeva sovrana inglese bastano pochi gesti e qualche accessorio per mandare messaggi in codice chiari, precisi e diretti a chi conosce bene il loro significato.

Come spiega il Reader's Digest, tra tutti c’è l’immancabile borsetta Launer che, a seconda del modo in cui viene indossata, indica un preciso comportamento.

Stando a quanto racconta lo storico reale Hugo Vickers su People, se Sua Maestà durante una conversazione sposta la borsa dal lato preferito, quello sinistro, al destro “significa che è pronta a chiudere il discorso e vuole che qualcuno dello staff intervenga per portarla via da lì”.

Se, invece, la regina azzarda il gesto di spostare sul tavolo la borsa che di solito tiene sorretta da un gancio anche durante le cene ufficiali, vuol dire che è pronta ad andar via nei prossimi cinque minuti; se poi durante una conversazione la sposta sul pavimento, anziché sul tavolo, significa che i discorsi non la stanno divertendo.

Per quanto riguarda i gioielli, un occhio particolare cade sulla fede nuziale. Come riporta il Daily Express, se la Regina la rigira ferenticamente mentre sta parlando con qualcuno, significa che vuole chiudere la conversazione il più in fretta possibile.

Insomma, la regina Elisabetta sa bene come farsi comprendere dai fidati collaboratori...