Elisabetta II compie 94 anni in quarantena: la ‘festa’ virtuale con tutta la famiglia reale

Un compleanno decisamente sottotono per la regina Elisabetta che oggi, 21 aprile 2020, festeggia 94 anni senza le tradizionali cerimonie tributatele dai sudditi e dalla sua famiglia, costretta a starle lontana per via dell’emergenza sanitaria in corso. Una distanza solo fisica però, visto che figli, nipoti e bisnipoti hanno comunque voluto essere vicini alla sovrana grazie alla tecnologia che ha permesso di organizzare una videochiamata collettiva come fosse una festa, virtuale sì, ma comunque capace di trasmettere tutto l’affetto in un giorno così speciale.

I 'festeggiamenti' virtuali per il compleanno della regina Elisabetta

“Non celebreremo il compleanno di Sua Maestà in alcun modo speciale. Qualsiasi chiamata, videochiamata con la famiglia sarà privata e mantenuta tale”, ha riferito una fonte della famiglia reale, dichiarazione in linea con la volontà della regina che per il suo compleanno non vedrà nessuna consueta parata militare in suo onore, né sentirà i colpi di cannone che da 70 anni le augurano buona vita e che stavolta lei stessa ha vietato.

Ma nell’isolamento che da settimane la vede nel castello di Windsor insieme al principe Filippo, al maggiordomo Paul e alla sua assistente personale, Elisabetta sarà comunque al centro delle attenzioni dei famigliari: dalla campagna del Nortfolk, infatti, si collegherà la famiglia dei duchi di Cambridge - il principe William, Kate Middleton e i loro tre bambini George, Charlotte e Louis - che già ha sperimentato l'uso della piattaforma per i collegamenti con la Thomas's Battersea di Londra; il figlio Carlo e la moglie Camilla contatterà la madre da Clarence House; suo fratello Andrea assieme a Sarah Ferguson si connetterà dal Royal Lodge (dove stanno trascorrono insieme la quarantena nonostante siano divorziati da anni), mentre la principessa Anna chiamerà da Gatcombe Park assieme a figli e nipotine.

Ma non è finita, perché anche il principe Edoardo e sua moglie parteciperanno al party a cui non mancheranno nemmeno il principe Harry e Meghan Markle con il piccolo Archie in videochiamata dalla lontana Los Angeles. Una vera e propria festa per la regina che, almeno virtualmente, si sentirà avvolta dall’affetto di tutti i famigliari, distanti ma vicini con il cuore.

