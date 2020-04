I messaggi nascosti dietro l’abito di Elisabetta II durante il discorso alla nazione

Nulla è mai lasciato al caso: quando la regina Elisabetta si mostra al pubblico, sia di persona che attraverso gli schermi televisivi, non c’è un dettaglio, un accessorio, un elemento presente sulla scena che sia privo di uno studio precedente volto alla perfetta aderenza al contesto. Questo è quanto avviene nella consuetudine di un regno in carica dal 1953 e che, con un significato ancora più intenso, si è manifestato agli occhi dei telespettatori durante i quattro minuti del suo storico discorso al Regno Unito di domenica 5 aprile, il quinto di una storia ora segnata dalla drammatica pandemia di coronavirus.

Registrato nel castello di Windsor dove sta trascorrendo il suo isolamento con il principe Filippo e pochi servitori, e trasmesso per la prima volta anche sui canali social della corona, il messaggio verbale della sovrana (prossima a festeggiare 94 anni il 21 aprile) è stato supportato da quelli sottintesi del suo abbigliamento, della spilla, dell’assenza di foto di famiglia nell’inquadratura, tutti riferimenti tesi a rafforzare l’importanza delle sue parole.

Il vestito verde e la spilla della regina Elisabetta durante il discorso alla nazione

I royal watcher sono certi che il vestito scelto dalla regina Elisabetta in crepe di seta verde nella sfumatura del turchese sia un messaggio di solidarietà a una delle categorie più coinvolte nella lotta al virus, i medici, le cui divise richiamano molto quel colore. La spilla con diamanti e un turchese al centro, poi, impreziosisce la portata dell’outfit così indossato: il gioiello era della nonna della regina, Maria, e questa è la seconda occasione in cui Elisabetta ha voluto indossarlo, segno della solennità di un momento.

Non superficiale neppure l’assenza di foto di famiglia con figli e nipoti in bella vista, come a voler eliminare ogni distrazione del pubblico chiamato a concentrarsi sulla difficile situazione attuale. Quanto alla stanza in cui il discorso è stato pronunciato, la White Drawing Room del castello di Windsor, è stata scelta perché abbastanza grande da permettere di mantenere la distanza di sicurezza con l'operatore che, da solo, ha filmato la sovrana rimanendo dalla testa ai piedi con la stessa tuta protettiva che indossa il personale sanitario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni Today Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di Today ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery