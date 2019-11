La stylist della regina Elisabetta svela i segreti di corte: "Così lucidiamo i suoi diamanti"

La fonte è delle più accreditate, considerando gli anni di servizio che ha reso alla famiglia reale e alla regina Elisabetta di cui è storica stylist addetta al suo guardaroba: se Angela Kelly assicura che per lucidare gioielli e ottenere il risultato migliore bastano acqua e gin, vale la pena quantomeno provare, visto il luccichio sempre irradiato dai gioielli della sovrana.

La donna, in carica presso la corte inglese dal 1993, ha riportato in un libro dal titolo ‘The Other Side of the Coin: The Queen, The Dresser and the Wardrobe’ – ovvero ‘L'altro lato della medaglia: la regina, il comò e l'armadio’ – qualche trucchetto messo in pratica nella quotidianità della regina, la cui immagine e tutto ciò che la riguarda deve sempre risultare impeccabile. Ecco allora che per ottenere diamanti splendenti basterebbe un po’ del noto distillato al sapore di ginepro unito a dell’acqua e se gli aloni resistono, basta del detersivo per i piatti ed è fatta.

“Una goccia di detersivo liquido per i piatti, mischiato con acqua, serve invece per togliere le macchie causate dalla lacca per capelli”, spiega la sarta reale nella sua raccolta di segreti di corte, uscita alla fine di ottobre e già molto venduta nelle librerie. Negli ultimi quindici anni Angela Kelly è diventata anche assistente personale della regina, con la quale ha stretto un legame molto particolare fungendo da consigliera in merito agli abiti e ai gioielli da indossare nelle varie uscite pubbliche.

“Ovviamente il gioielliere dalla regina, ogni volta lo ritenga necessario, pulisce in profondità le pietre preziose, con le sue modalità. Io mi occupo solo di dare una bella lucidata ai gioielli e tornare a farli splendere prima di un evento”, afferma ancora la donna, rivelatrice anche del cocktail preferito da Elisabetta II, il Dubonnet, che si concederebbe lontano dai riflettori. Anche questo da provare, se non altro perché pare più semplice rimediarlo rispetto ai diamanti da lucidare….