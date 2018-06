Elisabetta II “pazza” di Meghan Markle: il prezioso regalo a un mese dalle nozze

Tutta questa intesa, gli sguardi complici, la premura affabile e reciproca con cui l’una ha affiancato l’altra durante la prima visita ufficiale insieme, non poteva non essere suggellata in qualche modo.

E così è stato: a meno di un mese dalle nozze con il principe Harry, la regina Elisabetta ha omaggiato Meghan Markle di un prezioso gioiello, un paio di orecchini con perla e diamante indossati dalla duchessa di Sussex proprio in occasione della visita a Chester.

Non si sa se il dono sia un nuovo acquisto o un pezzo della personale collezione di famiglia, ma di certo quelli indossati dalla duchessa di Sussex non faranno ritorno nel portagioie di Sua Maestà.

Non è la prima volta che la regina attinge all’eredità di famiglia per esprimere concretamente il proprio affetto alle donne neo consorti dei Windsor. A Kate Middleton, infatti, è stato donato il Diamond Quatrefoil Bracelet apparso al polso della moglie di William nel novembre 2017, gioiello dal valore inestimabile ereditato dalla madre di Elisabetta II.

Ora però è il momento di Meghan Markle che merita tutte le attenzioni di una neo sposa alle prese con un ruolo tutt’altro che semplice.

The Queen and The Duchess of Sussex observed the national silence in memory of the people who died in the Grenfell Tower fire, a year ago today. pic.twitter.com/xosrDv4FKR