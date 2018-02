Elisabetta II assiste alla sua prima sfilata di moda: lo stilista azzarda l'audace richiesta

La regina Elisabetta ha sorpreso tutti presenziando per la prima volta nella sua lunga vita a una sfilata di moda nel corso della London Fashion Week.

Seduta in prima fila per seguire la sfilata dello stilista emergente Richard Quinn, in tailleur di tweed azzurro cielo e guantini scuri, la sovrana si è accomodata accanto alla direttrice di Vogue America, Anna Wintour, e con lei ha commentato i capi di alta moda indossati dalle modelle.

A trigger: Visions of Gideon playing during a #LFW fashion show where Queen Elizabeth II and Dame Anna Wintour are sitting front row.

pic.twitter.com/kcInCu40L0 — Bobby Caruso (@BobbysByline) 20 febbraio 2018





In seguito la sovrana ha consegnato al designer ideatore dei capi in passerella il premio che porta il suo nome, Elizabeth II Fashion Award, dedicato ai migliori nuovi talenti britannici nella moda.

La competizione è stata pensata da Angela Kelly, sarta personale di Sua Maestà nonché artefice del completo impreziosito da cristalli Swarovski indossato dalla regina.

Il premiato Richard Quinn ha definito questa “un’esperienza surrealista” e ha colto l’occasione per offrirsi come stilista dell’abito di nozze di Meghan Markle che il prossimo 19 maggio diventerà ufficialmente nipote acquisita della regina sposando il principe Harry. Magari la regina ci metterà una buona parola...