Rihanna fa la "commessa" in un negozio di Milano: fan in delirio davanti a Sephora

Rihanna commessa d'eccezione. Impazza sui social la fotografia della cantante alle prese con il make up delle clienti del negozio Sephora, nel centro di Milano, specializzato in cosmetici.

Come riporta MilanoToday, la popstar si trovava nel capoluogo meneghino - precisamente in corso Vittorio Emanuele II - per il lancio della sua linea di trucchi Fenty Beauty. Diverse fan - tra queste anche la nota youtuber Cleo toms - hanno potuto così incontrarla ed essere perfino truccate per mano della cantante.

L'ultima volta di Rihanna a Milano era stato per un concerto a San Siro, nel 2016. La performance era stata criticatissima. Tantissimi fan, infatti, non avevano gradito lo show, per molti "semplicemente inaccettabile".