Regala 1250 rose rosse alla fidanzata: una per ogni giorno insieme

"Rose rosse per te", cantava un giovane Massimo Ranieri. Una ragazza di Sabaudia se n'è viste recapitare dal suo compagno ben 1250, una per ogni giorno di fidanzamento, per farsi perdonare un litigio.

Un omaggio floreale davvero da record, come documentano le foto pubblicate su Facebook dal fioraio che si è occupato di creare l'incredibile composizione.

Il fiorista Angelo Pilati ha infatti ordinato le rose dall'Olanda, come racconta Il Messaggero, e poi ha realizzato un mini giardino ambulante, aggiungendole una ad una. La composizione è stata poi fissata un carrello di legno di 6 metri quadri, che è stato portato non senza difficoltà sotto casa della ragazza, Raffaella, come voleva il suo Devid, barista in cocktail bar di Sabaudia. Costo dell'impresa: tremila euro.