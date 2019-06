Tutti alla scoperta dei 'segreti beauty' degli antichi con Rossano De Cesaris

Qual è il segreto per essere più belli? Uomini e donne se lo chiedono da sempre, sin dai tempi antichi, quando Cleopatra tingeva le unghie con lo smalto color ruggine e Poppea faceva i bagni nel latte d'asina. A rivelarlo è il make up artist Rossano De Cesaris nell'ultimo libro 'Trucco e bellezza nell'antichità' (Sillabe editore), presentato ieri nella Sala Didattica del Museo dell’Ara Pacis di Roma, di fronte ad una folla di lettori, addetti ai lavori e curiosi, accorsi numerosissimi nonostante il caldo proibitivo di questi giorni. Ad applaudire l’autore tra gli ospiti c’erano anche la guru del fitness, Jill Cooper e la conduttrice e scrittrice, Antonella Biscardi.

A dare il benvenuto ci ha pensato Orietta Rossini, curatrice responsabile del Museo dell’Ara Pacis. Ha preso poi la parola Francesca Jacobone, presidente di Zètema Progetto Cultura e il direttore editoriale della casa editrice Sillabe, Maddalena Paola Winspeare. A moderare l’incontro è stata Annalisa Manduca, conduttrice La7 e Radiouno Rai. Insieme all’autore ha condotto il pubblico in un viaggio nel mondo della bellezza dei popoli del mediterraneo, a partire dagli antichi Egizi, passando per Greci e Romani fino ad arrivare ai Bizantini. Dall’incontro sono emerse sorprendenti simmetrie tra passato e presente, fino ad annullare talvolta le distanze con il mondo antico. Come a dire che nulla è nuovo sotto il sole. Sempre a partire dalla bellezza si è parlato del ruolo della donna nei secoli e il suo rapporto con il corpo.

Chi è Rossano De Cesaris

L’autore, Rossano De Cesaris, con il suo lavoro colto e approfondito ha calamitato il pubblico, riuscendo ad incuriosirlo ma anche a stupirlo, raccontando alcune tecniche di trucco non proprio eco sostenibile. Tanti sono infatti i popoli antichi che si servivano degli animali per produrre il proprio make up e tanti anche quelli che, alla ricerca del proprio ideale di bellezza, formulavano ciò che oggi chiameremo “rimedi naturali”.

Quel che risulta chiaro è che, ieri come oggi, uomini e donne si chiedono come essere più belli. Per questa domanda ogni epoca ha la sua risposta!