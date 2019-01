Rossella Brescia: “A Miss Italia sono stata bullizzata. Mi ritirai dal concorso”

Nella carriera pluridecennale di Rossella Brescia c’è anche l’esperienza di Miss Italia, concorso a cui partecipò quando aveva 19 anni per tentare di muovere così i primi passi nel mondo dello spettacolo.

A raccontare l’episodio tutt’altro che piacevole è stata la ballerina di successo e speaker radiofonica che, nel programma ‘Vieni da me’ condotto da Caterina Balivo, ha ripercorso gli esordi della sua professione rivelando di essere stata bullizzata da uno degli organizzatori del concorso di bellezza.

Rossella Brescia a Miss Italia: il racconto

Rossella Brescia aveva 19 anni quando approdò a Miss Italia dopo avere vinto due fasce e altrettante selezioni. Un sogno che pareva sempre più vicino alla realizzazione, il suo, se non fosse stato che uno degli organizzatori iniziò a bullizzarla, sostenendo che non fosse adatta a gareggiare con le ragazze per il suo aspetto fisico.

“Non avevo proprio dei numeri fortunatissimi durante le selezioni. Avevo il numero 17 a Miss Martina e il numero 13 a Miss Sorriso Puglia però ho vinto le fasce, ma poi c'è un tasto dolente… Partii per andare a Salso Maggiore però fui stoppata prima”, ha spiegato Brescia: “C’era una persona che organizzava il concorso all'epoca che mi continuava a dire: ‘Sei brutta, ma io non so come hai fatto a vincere e arrivare fin qui perché sei veramente brutta’”.

Un giudizio lapidario quello rivolto a una giovanissima aspirante reginetta di bellezza che rinunciò così ad andare avanti nel concorso.

“Era il mio primo viaggio e avevo solo 19 anni. Ero molto piccola anche di testa e lui continuava a dirmi queste cose che mi facevano male”, ha ammesso la ballerina: “Ricordo che ero stressata, ero nervosa e agitata. Mi venne la febbre e chiesi a questa persona, che era il nostro referente, se poteva darmi un'aspirina per stare meglio. Mi disse di tornare a casa perché non sarei andata da nessuna parte in quello stato e così feci. Me ne tornai a casa”.

Rossella Brescia parla della mancata maternità

Fortunatamente quell’esperienza negativa non ha precluso la strada del successo di Rossella Brescia, diplomata all’Accademia Nazionale di Danza e diventata popolare grazie ai programmi ‘Buona Domenica’, ‘Amici di Maria De Filippi’ e ‘Colorado Cafè’. Dal 2006 Brescia è tra i conduttori della trasmissione radiofonica ‘Tutti Pazzi per RDS’ e oltre al lavoro, anche la vita privata va a gonfie vele grazie alla relazione con il coreofgrafo Luciano Cannitto.

E proprio lui è stato l’artefice di una sorpresa alla sua compagna, commossa davanti al videomessaggio mandato in onda nel corso dell’intervista a ‘Vieni da me’.

“Ciao Ross, questa è una sorpresa, so che non ami questo tipo di sorprese però c’è qualcosa che tu non dirai mai: che sei una persona sincera, trasparente. Sei molto più bella dentro di quanto tu non sia fuori, io devo aver fatto qualcosa di veramente buono nella mia vita per meritarti”, ha affermato il fidanzato di Rossella Brescia.

I due sono legati da dodici anni (lei ha alle spalle ha un matrimonio con il regista Roberto Cenci finito nel 2004), e non hanno figli: “Io c’ho provato però non è arrivato”, ha ammesso: “All’inizio ho sofferto tanto, ma una donna può essere felice anche senza figli”.