Saldi 2018, come affrontare lo shopping senza stress e nervosismi

La data d'inizio dei saldi estivi 2018 si avvicina e ogni italiano, anche quello che "no-io-non-compro-nulla-non-mi-serve-nente-non-c'ho-soldi", alla fine cederà, inerme, all'ineluttabile comandamento secondo cui "niente è più necessario del superfluo".

E allora, anche lui, soprattutto lui, lo farà.

Entrerà in un negozio che trabocca di gente con la scusa di dare la rinomata 'occhiata' agli scaffali stracolmi; osserverà la merce con l'indolenza tipica di chi vuole convincere se stesso che quel ribasso al 50% stampato sul cartellino proprio non gli fa effetto; entrerà nel camerino con il braccio a mo' di attaccapanni "per vedere di nascosto l'effetto che fa"; infine, davanti a uno specchio che riflette l'espressione compiaciuta per i risultati della dieta iniziata ieri, andrà via dal negozio con la sua bella busta di acquisti "meritati".

Nel frattempo, però, prima di raggiungere l'uscita del punto vendita, il cliente dovrà affrontare degli 'ostacoli' che, dalla ressa nell'angolo delle occasioni alla fila davanti alle casse, metteranno a dura prova i nervi del potenziale cliente e dei commessi addetti alla vendita.

Alleviare la fatica di una giornata rincorrendo l'affare è possibile: basterebbe che ognuno si limitasse a rispettare delle piccole regolette di civiltà.

- FILE. È inutile avanzare scuse per scavalcare chi sta pazientemente aspettando il suo turno per entrare nei negozi che scaglionano i clienti all'ingresso o per provare gli abiti nei camerini. Mettere in mezzo l'amica che sta aspettando noi per comprare il vestito della sua vita o giurare di avere una fretta eccezionale che sta mettendo a dura prova la propria vescica, non ha senso. Molto semplicemente, chi arriva dopo, aspetta e rispetta chi c'è prima.

- TAGLIE E MODELLI. Il fatto che si dica 'caccia alle occasioni' non implica che sia necessario creare una baraonda tra vestiti, maglie e pantaloni alla ricerca del modello e della taglia giusta. Sarebbe meglio per tutti che ognuno cercasse il capo giusto senza stravolgere pile di indumenti ordinati e che ogni cosa si riponesse così com'è stata ritrovata se non si decide di portarla nel camerino.

- CLIENTI - COMMESSI. Chiedere con garbo consigli e informazioni non equivale a pretendere che diventino personal shopper di un solo cliente: sono pagati per aiutare i clienti, non per servirli come gli ultimi dei sottomessi. Dal canto loro, anche gli addetti alla vendita dovrebbero essere dotati di tanta calma ed evitare di mostrarsi nervosi o bisbetici alla minima richiesta da parte della clientela.

Pazienza ci vuole, pazienza e garbo da parte di tutti, così che 'I love shopping' non sia solo il titolo di un romanzo.