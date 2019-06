Saldi estivi 2019, tutte le date regione per regione: il calendario completo

Saldi estivi 2019, l’appuntamento con il periodo più conveniente per fare shopping approfittando di sconti e offerte si rinnova puntuale anche quest’anno, nel mezzo della bella stagione che, visto il maltempo così prolungato, non è mai stata tanto attesa.

Dalla Valle d’Aosta alla Puglia, dal Trentino Alto Adige alla Sicilia, i clienti di tutta Italia da poco reduci da un cambio di stagione degli armadi ordinato in ritardo rispetto agli altri anni, hanno solo da segnare in rosso sul calendario la data di inizio dei saldi estivi 2019, così da rimandare gli acquisti meno urgenti e risparmiare grazie a sconti e offerte.

Saldi estivi 2019, quando iniziano?

Mentre i più volenterosi già compilano l’elenco con i capi di abbigliamento, le scarpe, gli accessori da acquistare a prezzo scontato per rinnovare il guardaroba senza spendere una fortuna, la domanda è per tutti una sola: quando iniziano i saldi estivi 2019?

Come sempre il tanto atteso periodo di sconti è fissato per luglio e si prolunga fino alla seconda metà di agosto, con alcune differenze tra le varie regioni italiane. La data iniziale stabilita per i saldi estivi 2019 è (salvo alcune eccezioni) la medesima per tutte le regioni, mentre quella che varia in base ai casi è la data in cui termina il periodo delle offerte promozionali.

Saldi estivi 2019, quanto durano?

La durata dei saldi estivi 2019 varia in base alla decisione delle singole regioni: quelle che hanno scelto periodi più brevi protraggono il periodo dei saldi estivi fino al 10 agosto circa, mentre quelle che hanno optato per protrarre più a lungo la stagione degli sconti hanno fissato la data di fine saldi anche a settembre.

