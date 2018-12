Saldi invernali 2019, tutte le date regione per regione: il calendario completo

Saldi invernali 2018: il pensiero corre a loro adesso che il periodo festivo induce ad aprire il portafogli più spesso del solito per onorare lo spirito natalizio e impacchettare regali.

Ma per usufruire del consueto periodo di sconti invernali che rendono meno oneroso lo sfizio di concedersi un rinnovo del guardaroba c’è ancora da pazientare un po’.

Come di consueto, infatti, la data indicata per i saldi invernali 2019 è prevista per il 5 gennaio, a ridosso dell’Epifania, giorno che quest’anno cade di sabato e pertanto concede ai potenziali clienti di dedicare un intero weekend alle spese (eccezion fatta per alcune regioni italiane, come potrete leggere nella pagina seguente).

Saldi 2019, parole d’ordine: pazienza e furbizia

Manca ancora qualche settimana per i saldi invernali 2019, ma ciò non significa che si debba rinunciare all’acquisto dei capi più “urgenti”, magari in vista delle feste natalizie e del Capodanno.

Il segreto è uno solo: calibrare l’impellenza dell’acquisto con la pazienza di saper aspettare in caso l’oggetto del desiderio non sia così necessario (e magari, sia anche un bel po’ costoso…).

Inoltre, procedere sin da ora stilando una lista dei desideri da esaudire da qui ai prossimi mesi può essere una buona idea per non ritrovarsi ad acquistare a caso quando il gran giorno dei saldi 2019 arriverà.

Segnare l’oggetto adocchiato, il negozio che lo ha esposto e anche il prezzo di costo, sono tutti dettagli che serviranno ad andare a colpo sicuro e, soprattutto, a non farsi fregare rispetto alle percentuali di sconto applicato durante i saldi invernali 2019.