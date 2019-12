Saldi invernali 2020, tutte le date regione per regione: il calendario completo

Saldi invernali 2020, il conto alla rovescia è ufficialmente partito per i patiti dello shopping in attesa di uno dei periodi più convenienti dell’anno utile per dare libero sfogo al desiderio di rinnovare il guardaroba, pur senza gravare troppo sui sensi di colpa.

Se il Black Friday ha dato solo un breve assaggio degli sconti di cui approfittare in vista delle feste natalizie, le occasioni offerte da siti online e negozi nei primi giorni di gennaio tornano come di consueto per offrire a tutti gli italiani, dalla Val d’Aosta alla Puglia, il tempo prolungato di sfruttare al meglio le varie opportunità.

Saldi invernali 2020, come regolarsi

Mancano ancora pochi giorni per i saldi invernali 2020, ma ciò non significa che si debba rinunciare all’acquisto dei capi più “urgenti”, magari in vista delle feste natalizie e del Capodanno. Il segreto, alla fine, è sempre lo stesso: calibrare l’impellenza dell’acquisto con la pazienza di aspettare in caso l’oggetto del desiderio non sia così necessario (e magari, sia anche un bel po’ costoso…).

Inoltre, procedere sin da ora stilando una lista dei desideri da esaudire da qui ai prossimi mesi può essere una buona idea per non ritrovarsi ad acquistare senza criterio nei giorni dei saldi 2020: segnare l’oggetto adocchiato, il negozio che lo ha esposto e anche il prezzo di costo, sono tutti dettagli che serviranno ad andare a colpo sicuro e, soprattutto, a non farsi fregare rispetto alle percentuali di sconto applicato durante i saldi invernali 2020.