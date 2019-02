San Valentino le protegge: ecco le coppie vip più innamorate che mai

Il mondo dello spettacolo sembra distante anni luce da quello affollato dalle persone comuni che non godono della luce della popolarità.

Sorrisi perfetti, scorci di una vita quotidiana sempre scevra da ogni difficoltà, felicità esibita nella forma iconografica di immagini postate, rimandano all’utente un’esistenza bellissima che, soprattutto quando si tratta di coppie note, si carica dell’interesse indagatore sull’effettiva autenticità così ostentata.

E per due dolci metà che davvero si sono cercate, trovate, scelte e faticosamente unite nella completezza di un per sempre, ecco che poi, a un certo punto, la notizia di uno scricchiolio e della rottura arriva per svelare la realtà di un’apparente idillio che, alla fine, tanto armonico non era…

Ma oggi è San Valentino, il protettore di chi si ama davvero, e di quelli che stanno insieme per finta o ancora per poco, non ce ne importi.

La ricorrenza induce a celebrare loro, le coppie che davvero si vogliono bene e che se fanno sognare la gente comune è perché vivono veramente un amore a prova buona e cattiva sorte.

Quali sono?

SEMrush, una piattaforma per la gestione della visibilità online, ha indicato le venti coppie vip più seguite nel web dagli italiani nel 2019 che oggi si festeggiano meritatamente.

1- Chiara Ferragni e Fedez: i Ferragnez sono sul podio della classifica e non potrebbe essere altrimenti, visti i milioni di follower che seguono la loro vita costantemente condivisa sui social.

2 - Carlo Cracco e Rosa Fanti: lui è lo chef più famoso della TV e lei la sua compagna nella vita e sul lavoro. Si sono sposati dopo oltre dieci anni insieme e due figli il 19 gennaio del 2018.

3 - Bradley Cooper e Irina Shayk: la loro relazione che dura dal 2015 è molto riservata e da sempre tenuta lontana dai giornalisti e dalla stampa.

4 - Ryan Gosling ed Eva Mendes: oggi genitori felici di due stupende bambine, sono insieme dal 2011.

5 - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: matrimonio, figli? Sono le domande che si fanno tutti. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono la coppia più amata dei social in Italia.

6 - Daniele Bossari e Filippa Lagerback: insieme dal 2001, si sono sposati nel giugno 2018.

7 - Blake Lively e Ryan Reynolds: uno dei segreti di questa coppia è che lei lo fa ridere. E sono sei gli anni trascorsi così.

8 - Beyonce e Jay Z: il loro è un amore tra alti e bassi che dura dal 2004

9 - Kit Harington e Rose Leslie: galeotto il set de ‘Il trono di spade’. I due stanno insieme dal 2016 e si sono sposati a giugno 2018.

10- Lady Gaga e Christian Carino: la star e l’agente delle star, una delle relazioni più cercate e cliccate sul web. Pare che il matrimonio sarà quest’anno Venezia.

