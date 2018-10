Sandra Milo: "Ho problemi economici. Le donne? Con certe rivendicazioni sono fuori di testa”

Una carriera lunga 73 anni, una vita costellata di successi personali e professionali, ma anche segnata da dolorosi episodi di violenza da parte dell'ex marito: Sandra Milo si è raccontata a tutto campo in un’intervista rilasciata ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", durante la quale non sono mancati i riferimenti alla propria situazione economica.

“La donna, con le sue rivendicazioni, è un tantino fuori di testa”

"Per gli uomini questo non è un momento di grazia. La donna, con le sue rivendicazioni, è un tantino fuori di testa. Si sfogano con le molestie sessuali. Si lamentano delle attenzioni maschili? Ma è sempre stato così. Il maschio si manifesta toccando, tentando di prendere qualcosa che gli piace” ha detto l’attrice a proposito dell’attuale rapporto uomo – donna: "Quando ero giovane tutti mi toccavano il sedere. Mi dava fastidio, non accettavo, ma mi difendevo. Era una forma di ammirazione comunque. Detto questo, ovviamente, non ci devono mettere le mani addosso. Una volta, dicevamo che uno ci aveva provato, era così. Tu dicevi di no o dicevi di sì, era una tua libera scelta. Puoi accettare anche uno scambio, che lui ti chieda attenzioni sessuali e in cambio ti dia una parte o una promozione. Ma anche lo scambio fa parte delle questioni quotidiane umane. Sempre scambiamo qualcosa con qualcun altro".

“Ho problemi economici, come tutti. Non sono momenti facili”

Argomento dell’intervista è stato anche l’attuale situazione economica di Sandra Milo che non naviga nell’oro.

“Ho iniziato a 12 anni, ora ne ho 85, quindi sono 73 anni che lavoro. Un bel record. Il Paese in questi anni è cambiato moltissimo. Il mondo si evolve, continuamente. Non c'è niente che resta fermo. Per certi aspetti è migliorato, per altri è peggiorato. Ora, purtroppo, i valori sono soltanto materiali. Conta soltanto il denaro, questo è tragico perché poi di soldi ne girano pochi, e non si può essere infelici perché non si ha denaro”, ha dichiarato: “I veri valori sono quelli che nessuno ti può portar via. Io stessa ho problemi economici, come tutti. Non sono momenti facili. Non sono mai stata ricca, è difficile arricchirsi con il solo lavoro. Ho avuto tre figlie a cui ho provveduto io, sempre e in tutto. Mi piace lavorare, mi sento piena di energie. E se lavorando posso aiutare i miei figli nei momenti difficili, ben venga. Non credo di essere l'unico caso".

Le violenze da parte del marito

L'attrice poi è tornata a parlare di una recente intervista in cui ha rivelato di essere stata picchiata dall'ex marito: "Molte donne hanno paura di parlarne perché temono di affrontare determinate situazioni da sole - ha spiegato - ma non bisogna averne, non si deve per forza affrontare la vita in due, anche da sole si sta benissimo. Denunciare o no è una questione personale. A me non è mai piaciuto denunciare queste cose, ne ho parlato dopo tanto tempo, mi vergognavo anche per lui, pensavo Dio mio, come può essere arrivato a tanto. E' uscito di testa. Riconoscere i propri errori non è mai allegro”, ha confidato.

"Proiettiamo sulle persone che amiamo un qualcosa che noi desidereremmo che fosse. Molte volte la persona che amiamo, esiste solo nella nostra mente. Quando ti accorgi che quella persona non è come credevi, capisci che sei tu ad aver sbagliato. E devi tornare indietro. Oppure tentare la via della pace, della conciliazione”, ha aggiunto ancora per poi concludere: “A volte, quando sento un uomo ostile o volgare nei miei confronti, provo a immaginare quando era bambino, amato dalla mamma, pronto ad affacciarsi alla vita. Magari non era così, magari può tornare ad essere una persona in qualche modo innocente".