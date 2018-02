Sanremo 2018, il look di Michelle Hunziker alla conferenza di apertura del Festival

Basta con la tutona bianca da imbianchina sfoggiata negli spot promozionali del Festival di Sanremo. Basta anche con i maglioni e i jeans indossati in sala prove con Claudio Baglioni: ora Michelle Hunziker è ufficialmente la ‘primadonna’ dell’Ariston e la mise sfoggiata durante la conferenza di apertura della kermesse ne è stata elegante conferma.

Una giacca doppio petto a fantasia check in lino e cotone abbinata a pantaloni larghi su punte di scarpe bianche, hanno vestito di garbata sobrietà la showgirl, impeccabile indossatrice del completo a firma Ermanno Scervino. Sulla giacca, una spilla, un ranuncolo rosa simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

Capelli raccolti con riga di lato, trucco leggero, ma utile per valorizzare occhi accesi di emozione hanno risaltato la personalità della conduttrice che, possiamo scommettere, nelle prossime serate non deluderà. E non solo in fatto di look.