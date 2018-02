Sanremo 2018, Michelle Hunziker al Festival: vestiti, stilisti, look serata per serata

Sanremo 2018, occhi puntati su Michelle Hunziker, unica presenza femminile che dal 6 al 10 febbraio calca il palco dell’Ariston accanto a Claudio Baglioni e Francesco Favino.

Perché, va bene che è l’udito il senso chiamato a partecipare con maggiore trasporto al Festival della canzone italiana, ma pure la vista reclama i suoi diritti, soddisfatti dal quadro variopinto in cui anche vestiti, trucco e parrucco diventano sfumature imprescindibili per la completezza dello spettacolo.

Sanremo, dalle lacrime alla caduta sul palco: il primo Festival di Michelle Hunziker

Sanremo 2018, chi veste Michelle Hunziker

A margine della conferenza stampa della presentazione del Festival, Michelle Hunziker aveva promesso che avrebbe scelto solo abiti di stilisti italiani durante la kermesse. E così è.

Come undici anni fa, anche per la sua seconda volta da conduttrice del Festival, la showgirl esalta il ‘made in Italy’ con vestiti di alta moda italiana.

Creazioni di Giorgio Armani sono state scelte per la prima e l’ultima serata; nelle altre, invece, a vestirla saranno quelle di Moschino, Alberta Ferretti e il marchio di famiglia Trussardi.