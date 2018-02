Sanremo 2018, il look di Michelle Hunziker della prima serata

Gli occhi degli amanti della parte più glamour del Festival di Sanremo si sono spalancati davanti a Michelle Hunziker, prima e unica donna dell’Ariston che affianca Claudio Baglioni e Francesco Favino durante le cinque attesissime serate.

In un abito lungo nero e luminosissimo con una profonda scollatura, la conduttrice ha fatto il suo ingresso in scena, bellissima. Capelli sciolti, sorriso, e basta così: non occorreva nient'altro. A creare per lei gli abiti esclusivi della prima serata, Giorgio Armani.

Nel corso della kermesse la showgirl 41enne indosserà solo griffe 'made in Italy', da Giorgio Armani, appunto, ad Alberta Ferretti, da Moschino al marchio di famiglia Trussardi.

Qualche curiosità in merito agli abiti, blindatissimi fino all’ultimo secondo prima della sua apparizione in Eurovisione, le ha riportate il Corriere.it che ha svelato ulteriori dettagli in merito.

Giorgio Armani veste Michelle Hunziker nella prima e ultima serata

Giorgio Armani, tra i nomi più illustri della moda italiana nonché stilista dell’abito da sposa indossato al matrimonio con Eros Ramazzotti, veste Michelle Hunziker con le sue creazioni esclusive della collezione Privé. ‘Re Giorgio’ ha corretto personalmente anche il bozzetto che riassume lo stile delle sei uscite sul palco (tre per sera): bustino nero in crinolina ricamato con cristalli multicolor e gonna a balze in tulle nero lamé.

ANSA/UFFICIO STAMPA GIORGIO ARMANI