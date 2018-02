Sanremo 2018, il look di Michelle Hunziker della quarta serata

Penultima serata del Festival di Sanremo, penultima occasione per Michelle Hunziker di esibire gli abiti creati per lei da importanti nomi della moda italiana.

Unanime l’approvazione per gli abiti di Giorgio Armani indossati nella prima sera; buona la riuscita di quelli a firma Alberta Ferretti (nonostante la ‘svista’ per quel modello già visto addosso a Marica Pellegrinelli, moglie dell’ex marito Eros Ramazzotti); scarso il successo delle creazioni di Trussardi indossate nella terza serata, un campionario di modelli che non hanno convinto per scelte cromatiche, linee e grinze dei tessuti evidenti in maniera grossolana (qui tutte le foto).

Adesso tocca a Moschino esaltare la figura e la personalità della conduttrice, sempre più a suo agio con il ruolo di padrona di casa sul palco dell'Ariston.

Moschino veste Michelle Hunziker nella quarta serata

Venerdì 9 febbraio tocca a Moschino: il direttore creativo del brand milanese Jeremy Scott ha realizzato per la conduttrice abiti neri dalle linee 'rock', ma anche ‘fioriti’, come una gonna a forma di roseto, pensati per la serata dedicata ai cantanti giovani durante la quale si stabilirà il vincitore delle Nuove Proposte.