Sanremo 2018, il look di Michelle Hunziker della serata finale

Sanremo 2018, tutto pronto per il gran finale della 68esima edizione del Festival che si è anche rivelata l’occasione per indicare Michelle Hunziker come una delle donne di spettacolo più complete e affascinanti del momento.

A confermare il successo televisivo e pure estetico della showgirl svizzera hanno contribuito le creazioni realizzate da quattro nomi della moda italiana, Giorgio Armani, Alberta Ferretti, Trussardi e Moschino.

Dopo la serata d’esordio, anche per l’evento conclusivo della kermesse è Giorgio Armani a vestire Michelle Hunziker. L’obiettivo è quello di superare se stesso, visto che gli abiti sfoggiati nella prima sera sono risultati semplicemente perfetti (qui tutte le foto).

Le scarpe indossate da Michelle Hunziker

20 sono i modelli di sandali gioiello indossati da Michelle Hunziker nel corso delle serate,disegnate da Le Silla, Christian Louboutin, René Caovilla. Altezza tacco: 11 centimetri.

A dare un tocco di luce (e che luce) ad outfit così pensati, i gioielli Tiffany.