Sanremo 2018, il look di Michelle Hunziker della seconda serata

Nel secondo appuntamento con il Festival di Sanremo Michelle Hunziker indossa le creazioni di un altro grande nome della moda italiana: Alberta Ferretti.

Dopo la classe rigorosa e sensuale pensata per lei da Giorgio Armani (qui foto e informazioni sugli abiti), stasera è la stilista di Cattolica, grande amica della conduttrice, ad aver firmato i tre abiti pensati per valorizzare la personalità della primadonna del Festival.

Alberta Ferretti veste Michelle Hunziker nella seconda serata

Una cascata di rouches nei toni del fucsia, ma anche nero e rosso, caratterizzano gli abiti di cui fa parte quello che la maison ha riassunto in un bozzetto, tutto balze plissettate, con piccola coda, color rosso fuoco.

Parure di gioielli di Tiffany & Co, tra le quali collier e orecchini in diamanti disposti a disegni floreali della collezione Victoria, completano il look della conduttrice, definita dalla stessa Alberta Ferretti, “una donna vera e di carattere, impegnata nel supporto ad altre donne”.