Sanremo 2018, il look di Michelle Hunziker della terza serata

Questa è la serata del Festival di Sanremo in cui Michelle Hunziker è, di nome e di fatto, la signora Trussardi.

Dopo lo sfoggio degli abiti disegnati per lei da Giorgio Armani e Alberta Ferretti indossati nelle serate precedenti (qui foto, curiosità e informazioni), la conduttrice porta sul palco dell’Ariston gli abiti dell’azienda di moda della famiglia Trussardi di cui il marito Tomaso è ad.

Trussardi veste Michelle Hunziker nella terza serata

Trussardi, marchio di norma non specializzato in abiti da gran sera, ha colto l’occasione di una vetrina così importante e di una testimonial che ‘gioca in casa’ per dare prova della propria levatura sartoriale, realizzando abiti da gran gala (cuciti a mano) con corpetti, spacchi e cristalli. Blu, melanzana, bianco e nero e rosa e rosso sono le tonalità prescelte.

Le scarpe indossate da Michelle Hunziker

20 sono i modelli di sandali gioiello indossati da Michelle Hunziker nel corso delle serate,disegnate da Le Silla, Christian Louboutin, René Caovilla. Altezza tacco: 11 centimetri.

A dare un tocco di luce (e che luce) ad outfit così pensati, i gioielli Tiffany.