Michelle Hunziker incanta l’Ariston: il trucchetto 'intimo' sotto al décolleté perfetto

Non bella, di più. ‘Affascinante’, sì, ma non basta. Carismatica: ecco, chiamiamola così Michelle Hunziker, che ieri ha rapito sguardi e suscitato applausi quando incantevole ha fatto il suo ingresso sul palco del Festival di Sanremo.

Perfetto il primo abito realizzato per lei dalla collezione Privè di Giorgio Armani (qui tutti i dettagli degli abiti indossati) : in velluto nero brillante, lungo e aderente alla linea, l’abito si è contraddistinto per una profonda scollatura che, lontana anni luce da ogni accenno di volgarità o sfacciata ostentazione, ha suscitato un interrogativo comune: “Come fa la Hunziker ad avere un décolleté così?”

Certo che la showgirl svizzera non sia ricorsa ad interventi estetici e che siano altrettanto innegabili le doti fisiche, il pensiero che un raffinato trucchetto di ingegneria intima sia stato celato sotto alla stoffa preziosa, raggiunge alla mente e concepisce ipotesi.

Grazie al blog di Clio Make Up che passa in rassegna i reggiseni da indossare in caso di abiti particolari, si scova quello che potrebbe essere stato usato dalla Hunziker per l’occasione.

Sono le cosiddette coppe adesive separate e concepite apposta per garantire l’effetto “up” del seno, l’indumento ideale per questo tipo di apertura così ampia.

Senza dubbio, vista l’immobilità del tessuto che rigidissimo non ha concesso mai neppure una grinza, il modello sarà stato cucito abilmente all’abito, così da valorizzare insieme abito e indossatrice, uno arricchito dalla grazia e dalla compostezza dell’altra, raggiante timoniera di una nave che ha ancora molto da regalare ai telespettatori.