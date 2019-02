Sanremo 2019, look e vestiti dei protagonisti della prima serata del Festival

La prima serata del Festival di Sanremo 2019 si apre con l’esibizione di tutti e 24 i cantanti in gara (qui la scaletta) che oltre a dare una prima dimostrazione della forza dei brani interpretati per la prima volta sul prestigioso palco, offrono al pubblico lo spettacolo affascinante (si spera!) di abiti e look debitamente studiati per essere perfetti.

Artisti, ma non solo: anche i tre conduttori Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio sono sotto la lente di ingrandimento dei telespettatori che aspettano di vederli nella forma smagliante valorizzata dalle creazioni di grandi stilisti.

Mentre sugli abiti indossati da Virginia Raffaele si sa quasi tutto, i dettagli su quelli dei signori uomini al suo fianco e sugli altri protagonisti della serata si vanno ad arricchire ora dopo ora.

Sanremo 2019, chi veste Claudio Baglioni

E’ Ermanno Scervino a vestire il direttore artistico Claudio Baglioni che cambierà tre abiti per sera (i ben informati parlano anche di un sarto di fiducia dello stilista sempre presente dietro le quinte per scongiurare qualsiasi emergenza). Tra le opzioni, un tuxedo in velluto blu con i revers a contrasto neri, uno bianco, un gessato lurex, una giacca con abbottonatura a gemelli, e giacchini d’ispirazione militare con colletto alla coreana che ormai sono nello ‘stile Baglioni’. Il tutto corredato dal quattro papillon e due cravatte.

Quanto alle scarpe, sempre loro, i ben informati, assicurano che Baglioni indossi sempre le sue…

Sanremo 2019, chi veste Claudio Bisio

Claudio Bisio indossa gli abiti di Etro per tre serate, mentre nelle altre si affida anche lui come la collega Virginia Raffaele al gusto eccelso di Giorgio Armani.

(Su questa pagina gli aggiornamenti in tempo reale sui look dei protagonisti del Festival di Sanremo della prima serata)