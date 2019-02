Sanremo 2019, vestiti e look della quarta serata del festival

Tutti e ventiquattro i cantanti tornano stasera sul palco del Festival di Sanremo per i duetti con grandi protagonisti della musica (qui il programma dettagliato).

Il pubblico è chiamato ancora una valutare i brani in gara interpretati per la prima volta con un arrangiamento diverso, e ancora si prepara a valutare il look scelto dai loro interpreti, sempre forieri di grandi spunti di riflessione.

Dopo lo sfoggio discusso e discutibile delle precedenti serate, come si apparecchieranno stasera i 24 titolari di ugole d’oro?

Staremo a vedere: qui tutti gli aggiornamenti.