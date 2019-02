Sanremo 2019, i vestiti dei protagonisti della seconda serata del Festival

Dodici i cantanti che questa sera torneranno ad esibirsi sul palco dell’Ariston nel secondo appuntamento del Festival di Sanremo 2019 (qui la scaletta)

Achille Lauro, Arisa, Loredana Bertè, Federica Carta e Shade, Ex-Otago, Einar, Ghemon, Il Volo, Nek, Negrita, Daniele Silvestri e Paola Turci: sarà su di loro, sull’ascolto delle loro voci interpreti delle canzoni in gara, che le orecchie del pubblico punteranno a partire dalle 20.45 proprio come gli occhi che vorranno la loro parte e scrutare i look scelti per tornare sul palco dell’Ariston.

Riusciremo stasera a dare un voto al trio ‘Il Volo’ dopo le perplessità di ieri? E Arisa confermerà la maturità raggiunta in fatto di stile?

(Su questa pagina gli aggiornamenti sui vestiti dei protagonisti della seconda serata del Festival di Sanremo)