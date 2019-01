Sanremo 2019, Virginia Raffaele al Festival: vestiti, stilisti, look serata per serata

Sanremo 2019, il teatro Ariston si prepara ad accogliere la triade composta da Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele per l’edizione numero 69 di un Festival che, dal 5 al 9 febbraio in diretta su Rai, promette sì grande musica, ma anche la consueta dose di glamour dispensata dai look dei suoi protagonisti.

Mentre le orecchie si preparano ad ascoltare i brani scelti dal direttore artistico, gli occhi puntano sull’estetica e la curiosità per gli abiti indossati da Virginia Raffaele già aleggia nell’aria che soffia prepotente sulla kermesse italiana più attesa dell’anno.

Sanremo 2019, chi vestirà Virginia Raffaele? Abiti e stilisti scelti nei Festival precedenti

Per Virginia Raffaele il palco dell’Ariston non è certo territorio inesplorato: era il 2016 quando la comica romana, classe 1980, catturò per la prima volta l’attenzione dei telespettatori del Festival nell’edizione condotta da Carlo Conti insieme a Gabriel Garko e Mădălina Ghenea.

Allora Virginia Raffaele diede prova di essere un’autentica mattatrice ironica, capace e talentuosa, in grado di intrattenere a suon di voci riprodotte e gesti imitati alla perfezione il pubblico che non di solo canzonette vive.

Sabrina Ferilli, Carla Fracci, Donatella Versace e Belén Rodriguez furono allora le donne dello spettacolo emulate con una perfezione mimica tale da restare nell’archivio della memoria storica del Festival e non solo.

Solo nell'ultima puntata del Festival targato Conti Virginia Raffaele si presentò al pubblico nella sua splendida naturalezza, libera da orpelli e artifizi, esaltata dall’eleganza degli abiti firmati da Marco De Vincenzo.

Dopo il richiamo nell’edizione del 2017 (anno in cui l’imitazione di Sandra Milo fece storcere il naso alla diretta interessata e alla figlia), Baglioni ha reclamato la sua presenza anche lo scorso anno: per l’occasione Virginia Raffaele ha sfoggiato un vestito total black decorato sul corpetto e segnato da una profonda scollatura dello stilista Francesco Scogliamiglio.

Saranno sempre loro gli stilisti chiamati a disegnare gli abiti per la protagonista del Festival di Sanremo 2019?

Sanremo 2019, lo stile di Virginia Raffaele

Considerato il fisico invidiabile degno di una modella navigata, Virginia Raffaele non avrà certo difficoltà nello scegliere la linea sartoriale più idonea ad esaltare gambe lunghissime, spalle toniche e corpo asciutto per le cinque serate del Festival di Sanremo 2019.

Nelle varie apparizioni pubbliche l’abbiamo ammirata con abiti lunghi a sirena, spacchi vertiginosi e anche pantaloni di taglio maschile, tutti portati con la classe innata propria di chi valorizza gli abiti, non ne viene valorizzata.

Al momento restano top secret gli abiti scelti per l’importante esordio da co-conduttrice del Festival di Sanremo 2019: l’unica certezza che ci sentiamo di esprimere è che non rinuncerà ai tacchi vertiginosi, magari firmati Casadei come gli stivaletti spuntati con zip laterale sfoggiati alla conferenza stampa del Festival di Sanremo 2019.

(Nella foto seguente, Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio durante la conferenza stampa di presentazione del 69esimo Festival di Sanremo, ANSA/ RICCARDO DALLE LUCHE)