Sanremo 2019, i vestiti di Virginia Raffaele della prima serata

Tutto pronto al Festival di Sanremo 2019 che vede per la prima volta nel ruolo di co-conduttrice Virginia Raffaele.

Gli occhi di milioni di telespettatori puntano ora sulla comica romana per apprezzarne le doti di istrionica fuoriclasse, ma anche quelle estetiche che in una vetrina scintillante come la kermesse canora richiedono il giusto risalto.

Sanremo 2019, Giorgio Armani veste Virginia Raffaele nella prima serata

Il mistero sugli stilisti che avrebbero firmato i vestiti indossati da Virginia Raffaele al Festival di Sanremo 2019 è stato totale fino all’ultimo.

Risale a poche ore fa, infatti, la notizia secondo cui sono della linea ‘Armani Privè’ di Giorgio Armani gli abiti della prima serata decorati con cristalli e paillettes effetto lacca. I gioielli, invece, sono di Chopard.

(Su questa pagina gli aggiornamenti in tempo reale della prima serata del Festival di Sanremo con gli abiti indossati da Virginia Raffaele)