Sanremo 2019, i vestiti di Virginia Raffaele della serata finale

Cala il sipario sulla 69esima edizione del Festival di Sanremo: sabato 9 febbraio va in onda la tanto attesa finale che celebra la canzone vincitrice non prima di aver dato risalto a Virginia Raffaele e agli abiti scelti nella serata più importante.

Sanremo 2019, chi veste Virginia Raffaele nella serata finale?

Gli abiti che la co-conduttrice del Festival di Sanremo ha indossato sul palco dell’Ariston in queste quattro serate sono stati tra i particolari più in vista della kermesse canora, non tanto per la loro gradevolezza che sempre è rimessa al gusto personale, quanto per il dubbio che siano stati davvero adatti alla personalità della loro indossatrice.

Le creazioni di Armani Privè (qui i dettagli) hanno segnato il debutto di Virginia Raffaele come prima donna dell’Ariston: impeccabili dal punto di vista ‘tecnico’ (lo stile di Re Giorgio è ineccepibile), a parte il secondo abito corto e tempestato di cristalli rossi, hanno avuto la pecca di ingessarla troppo, almeno quanto quelli della serata successiva di Schiaparelli Haute Couture.

Meglio nella terza serata, ma al secondo ‘turno’, con l’abito corto di Giambattista Valli che ne ha svecchiato l’aria da Marilyn donandole una sospirata freschezza.

Ora non resta che attendere la diretta televisiva per valutare se gli abiti scelti per la finale superano in riuscita quelli della quarta serata firmati da Philosophy di Lorenzo Serafini, fino ad ora i più adatti per valorizzare al meglio il fisico e il carattere della conduttrice, apparsa decisamente più a suo agio.

Stando a quanto riportato, dovrebbe essere di nuovo Giorgio Armani con la linea d’alta moda Armani Privè a firmare gli abiti della serata finale, illuminata anche stasera dai gioielli Chopard.