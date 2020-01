Sanremo style: gli abiti da ricordare nella storia del Festival

Mentre ancora per qualche giorno si contiene la curiosità sugli abiti che conduttore, primedonne, cantanti e ospiti sfoggeranno sul palco di Sanremo 2020, la memoria su quanto è stato visto nelle edizioni precedenti si rinfresca con una carrellata di look che, nel bene o nel male, sono entrati di diritto nella storia della kermesse.

Il Festival della canzone italiana sì, ma pure quello della moda debitamente esaltata questo gigante carrozzone mediatico che rende la città ligure calamita di attenzioni tanto rivolte alla musica quanto ai vezzi estetici dei suoi protagonisti.

Di seguito, dunque, una rassegna degli abiti da ricordare per la classe e l’eleganza con cui sono stati indossati dalle donne che hanno saputo esaltarli con un certo stile. Perché, alla fine, “Sanremo è Sanremo” anche per questo, per quel tocco di glamour immancabile in un evento che poi, comunque vada, è sempre un successo.

Virginia Raffaele, 2019, veste Philosophy di Lorenzo Serafini