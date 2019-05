Sara Carbonero è stata operata: “Adesso bisogna essere ancora più forti”

Fiori, tanti fiori colorati e una tazza di the posti al centro di un tavolo sono raffigurati come segno di speranza nella foto che Sara Carbonero ha scelto per condividere con i follower la notizia delle sue dimissioni dall’ospedale dopo l’operazione. A una settimana dall’annuncio di aver scoperto di avere un tumore alle ovaie e di essere costretta ad un intervento d’urgenza, la giornalista e conduttrice spagnola, moglie del portiere del Porto Iker Casillas e mamma di due bambini, ha fatto sapere che tutto è andato bene.

“Sono a casa e tutto è in ordine. Grazie infinite per l’affetto che mi avete dimostrato in questi giorni. Mi piacerebbe rispondere a tutti, ma adesso non è possibile. È il momento di esser forti e andare avanti. Grazie a tutti”, ha scritto Sara Carbonero che adesso si prepara ad affrontare il periodo di cure necessario.

Sara Carbonero operata per un tumore alle ovaie

Per Sara Carbonero e il marito Iker Casillas la scoperta della malattia ha aggiunto preoccupazione a un periodo già difficile, segnato dall’infarto che ha colpito all’improvviso il 38enne durante un allenamento. “Quando ancora non ci eravamo ripresi dallo spavento, la vita ci ha sorpreso di nuovo”, aveva detto Sara: “Questa volta è toccato a me, con quella parola di sei lettere che ancora faccio fatica a scrivere”.

La giornalista e il portiere Iker Casillas si sono sposati in gran segreto nel 2016 e hanno due bambini, Martin e Lucas, di 5 e 3 anni.La loro storia d’amore diventò di dominio pubblico quando nel 2010 il calciatore del neo-campione del mondo ai Mondiali in Sudafrica, le diede un bacio in diretta tv. Un amore bellissimo il loro, adesso rafforzato da un’altra durissima prova da affrontare e superare insieme.