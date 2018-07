Seno prosperoso? Arriva il materassino per maggiorate

Chi non ce l’ha non può capire: un seno abbondante, di una misura che trabocca di molto da quella ‘coppa di champagne’ individuata come moderata unità di misura, può rivelarsi una scomoda zavorra per le sue giunoniche titolari.

Tralasciando la serietà di eventuali problemi alla schiena e quelli più superficiali dei capi giusti da indossare per contenerlo tutto, un décolleté esplosivo diventa “elemento” difficile da gestire soprattutto nei mesi estivi, quando scoprirsi è d’obbligo e il movimento più elementare diventa situazione da gestire, controllare, per evitare denudamenti involontari e scomode posture.

Le prosperose amanti della tintarella sanno quanto possa essere fastidioso riuscire ad abbronzarsi restando a pancia in giù. E proprio perché la convessità del seno diventa ostacolo non da poco, ecco che per la gioia di tutte le floride donne, arriva il materassino con uno spazio incavo pensato proprio per appoggiare il seno e galleggiare piacevolmente sulle dolci acque di mare e piscina.

All'inizio il materassino ‘Lilo’ era nato come un pesce d'aprile, ma poi, visti i numerosi feedback positivi ricevuti dalla notizia di un prodotto simile, l’azienda ha pensato bene di realizzarlo o davvero ed è ora in vendita a 25 sterline sul loro e-commerce.

“Tu l'hai chiesto ed eccolo qui ... un Lilo per ragazze Bravissimo, con lo spazio per le tue tette!”, è l’annuncio del lancio dell’azienda: “Quando abbiamo pubblicato sui nostri social network un pesce d'arpile sullo sviluppo di un Lilo con lo spazio per il seno, non ci aspettavamo che centinaia di voi ci dicessero che ne avreste voluto davvero uno ... ma la vostra reazione ci ha fatto capire che che dovevamo farlo! Abbiamo lavorato in tempo record per assicurarci di poterlo rendere disponibile in tempo per l'estate, e adesso eccolo qui!”.