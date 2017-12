Proposta di matrimonio in piazza: grande gioia per la famiglia di Sergio Sylvestre

Non poteva concludersi in maniera più romantica questo 2017 per la famiglia di Sergio Sylvestre, cantante già vincitore di Amici che ha assistito alla dolce proposta di matrimonio del fratello Gallieni alla sua fidanzata nel bel mezzo di piazza Duomo, a Lecce.

Arrivata nel capoluogo salentino per le vacanze natalizie, Morgan è rimasta senza parole quando si è vista destinataria della più appassionata delle domande, circondata dagli amici più cari e dal futuro cognato che illuminavano il momento con stelle filanti.

Il momento, ripreso in un video pubblicato su Youtube, si è svolto nella suggestiva cornice del centro storico di Lecce, città in cui la famiglia di Sergio si è riunita per passare le feste: Gallieni si è inginocchiato chiedendole la mano e l’inevitabile “sì” è stato accolto dagli applausi dei presenti.

Di seguito il video pubblicato su Youtube