Dior rilancia il Salento: sfilata (a porte chiuse) a Lecce dopo l'emergenza coronavirus

A porte chiuse e con tutte le precauzioni del caso, ma lo show ci sarà. La prestigiosa sfilata di Dior - annunciata inizialmente per il 9 maggio a Lecce e poi rimandata a causa del coronavirus - non è stata annullata, ma solo rimandata: appuntamento il 22 luglio, in Piazza Duomo, con inizio alle ore 21. L'evento, allestito per il lancio della collezione cruise, celebrerà l’artigianato e le tradizioni pugliesi, la ricchezza e la pluralità della regione: dalla tessitura alle luminarie, dalla danza alla musica (ci saranno anche l’Orchestra Popolare della Notte della Taranta e il corpo di ballo).

Dal punto di vista sanitario, il territorio è stato appena scalfito dalla diffusione dell’infezione: 520 i casi fino a questo momento accertati su una popolazione di oltre 800mila abitanti. La direttrice creativa di Dior, Maria Grazia Chiuri, molto legata alla terra d’origine della sua famiglia, non s’è persa d’animo e ha rimesso in moto la macchina organizzativa appena si sono visti spiragli di luce. Ed è stata proprio lei, insieme al Ceo di Dior, Pietro Beccari, a dare l'annuncio ufficiale.

"Lecce e la Puglia, la loro bellezza, la loro cultura e tradizione, potranno farsi apprezzare, conoscere e ammirare da tutto il mondo - ha dichiarato il sindaco di Lecce Carlo Salvemini - Questo straordinario risultato, che arriva dopo mesi di lavoro e passione, è una dichiarazione d'amore per la nostra città, oltre ogni difficoltà. Il più potente spot di promozione che la Puglia, il Salento, Lecce potessero immaginare è divenuto realtà".

La sfilata, del resto, costituisce una ribalta importante per tutta la Puglia, come ha sottolineato il presidente, Michele Emiliano: "Questo evento di portata internazionale rappresenta di certo una straordinaria opportunità per la città di Lecce e per l'intera regione, le cui bellezze saranno promosse in tutto il mondo ad un pubblico attento alla scoperta di nuove ispirazioni, sia per la vacanza che per gli investimenti".