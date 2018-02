Teste mozzate in passerella: Giorgio Armani contro Gucci

“Uno può fare ciò che vuole ma, fatemelo dire, se metto in pedana una testa, sotto un braccio, mozzata, siamo al limite e io non sto a questo gioco, mi tolgo da questo gioco. Non vorrei neanche che i miei guardassero ciò che hanno fatto gli altri, se quello che fanno gli altri è questo, meglio che stiamo a casa nostra”.

Teste mozzate in passerella

Non ha usato mezze parole lo stilista italiano Giorgio Armani che in occasione della sua ultima sfilata a Milano per presentare la collezione del prossimo inverno, ha voluto commentare l’iniziativa presa dal collega Gucci. Alla sfilata di Gucci, infatti, i modelli hanno sfilato con in braccio le teste mozzate: calchi della loro stessa testa realizzate da una struttura di Cinecittà. Ecco Giorgio Armani non ha gradito e ha preso le distanze dall’iniziativa di Gucci con toni accesi.