Shannen Doherty sogna un figlio dopo il cancro: “Ho paura, ci sarò tra dieci anni?”

La battaglia che per anni Shannen Doherty ha combattuto contro il cancro al seno è stata seguita con affetto e apprensione da quanti seguono l’attrice sin dai tempi della sua partecipazione alla serie cult anni Novanta ‘Beverly Hills 90120’.

Oggi il peggio è passato: le cure hanno allontanato lo spettro della malattia dalla sua vita che prosegue accanto al marito Kurt Iswarienko da cui adesso sogna di avere un figlio. Purtroppo, però, quelle stesse terapie che le hanno permesso di guarire le impediscono di restare incinta, circostanza che l’ha indotta alle riflessioni riportate nell’intervista al magazine Health.

Shannen Doherty: “Non voglio che mio figlio seppellisca la madre”

“Non posso rimanere incinta perché dovrei uscire dalla menopausa”, ha spiegato l’interprete di Prue nell’altra serie americana di successo ‘Streghe’: “Per fare questo dovrei prendere gli estrogeni, ma ho deciso di non prendere pillole ormonali, non posso rischiare di avere alti livelli di ormoni nel corpo”.

L’alternativa per diventare madre è la strada dell’adozione o quella di rivolgersi a una donatrice di ovuli, possibilità valide ma che comunque portano a conseguenze rilevanti. “Ho una grande paura. Quanto durerò? Cinque anni? Dieci? Non vorrei che un figlio di dieci anni dovesse seppellire la madre”, la riflessione di Shannen Doherty. “Ho sempre voluto dei bambini. Ma forse il mio destino è quello di essere madre in un modo diverso”.

Quanto a Kurt Iswarienko, il fotografo sposato nel 2011, Shannen ha precisato quanto il loro rapporto si sia rafforzato nei tre anni in cui il cancro ha avuto una parte predominante nelle loro vite. “Abbiamo attraversato una delle cose peggiori che una coppia possa attraversare e ne siamo usciti più forti”, ha detto l’attrice ricordando quando lui, in lacrime, la implorava di non lasciarlo. Un amore vero il loro, assoluto. Più forte di tutto.