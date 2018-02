"Speciale Tg5 - First Lady nel mondo", da Melania Trump a Laura Mattarella

Sabato 3 febbraio, in seconda serata e domenica 4 febbraio, alle ore 8.45, il Tg5 presenta “First lady nel mondo”: uno speciale per raccontare chi accompagna i grandi uomini che hanno guidato e guidano il pianeta.

Filmati e documenti inediti -frutto di un accurato lavoro di ricerca negli archivi di tutto il mondo- racconteranno vizi e virtù delle first lady: da Martha Washington a Jacqueline Kennedy, fino a Michelle Obama. Donne che, pur non avendo riconosciuto un ruolo istituzionale, si sono ritagliate uno spazio nel sistema politico e sociale.

Le first lady svolgono un ruolo politico importante, pur non avendo avuto alcun mandato dal voto degli elettori. Il protocollo diplomatico internazionale prevede sempre la loro presenza, non percepiscono uno stipendio, eppure hanno uno staff di collaboratori, una nutrita segreteria, agende piene di impegni pubblici e prestigiosi compiti di rappresentanza.

Un viaggio alla scoperta di personaggi che hanno sempre affascinato e fatto sognare e che, pur restando sempre un passo indietro, hanno contribuito a scrivere la storia.