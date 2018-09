Simona Ventura inaugura lo stile ‘Temptation’ con frange, colori e fantasie

(Simona Ventura conduce 'Temptation Island Vip')

Simona Ventura è tornata, e con lei pure il segnale che una conduttrice di reality show dalla personalità forte, decisa, che sa il fatto suo, la tv italiana ce l’ha.

La prima puntata di Temptation Island Vip è servita a capire che la timoniera del programma di coppia in versione patinata sa imporsi anche, - o meglio - ancora, come ai tempi d’oro dell’Isola dei Famosi, sul piano dello stile diverso, mai banale e in linea perfetta con il format che pretende leggerezza (al netto delle sofferenze per corna e scappatelle, per carità…).

Simona Ventura, gli abiti indossati a Temptation Island Vip

Con l’aiuto dello stylist Nicolo Cerioni, Simona Ventura ha scelto gli abiti giusti per il programma che rilancia la sua immagine da “Super Simo”.

Paillettes, colori sgargianti, frange e fantasie mai banali abbinate a pantaloni e jeans strappati sono sapientemente alternati alla sobrietà di completi più lineari da sfoggiare durante i falò, in un mix perfetto che rispecchia allegria e sobrietà a seconda dei momenti.

Versace, Marco Bologna, Le Silla, Spallanzani sono solo alcuni dei brand che Simona Ventura sfoggerà durante le prossime puntate del reality che se è partito bene, è anche per merito suo…

E allora bentornata Super Simo!

